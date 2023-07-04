Новый круиз на поезде "Каспийские жемчужины" запустят в сентябре

Опубликовано: 16:56, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Махачка, Дербент и Астрахань - такой железнодорожный круиз появится в России в сентябре. За три дня туристы увидят главные достопримечательности в рамках тура "Каспийские жемчужины".

Железнодорожный круиз "Каспийские жемчужины" будет впервые запущен в России в сентябре.

Организатор ж/д путешествия по самым известным городах России на Каспийском море - ФПК.

"Представляем новый туристический маршрут "Каспийские жемчужины". 9 сентября региональный турпоезд отправляется из Саратова в Махачкалу (Кизилюрт), Каспий и Астрахань"

– ФПК

Впервые в такое круиз можно будет отправиться в сентябре. Продолжительность путешествия четыре дня, город старта - Саратов. Круиз продлится с 9 по 13 сентября.

Маршрут "Каспийские жемчужины" включает:

полдня в пути,

день в Махачкале,

день в Дербенте,

день в Астрахани.

Круиз начнется в 13.00 в Саратове 9 сентября и завершится там же 13 сентября в 08.00.

Программа круиза насыщенная, за три дня туристы увидят каньоны, водопады, памятники ЮНЕСКО, совершат две водные прогулки, побывают в крепости и Кремле.

В Махачкале гостей встретит фольклорный ансамбль «Лезгинка», затем состоится обзорная экскурсия по городу с посещение рынка. После туристы попробуют блюда дагестанской кухни и отправятся на экскурсию "Сулакский каньон - Дагестанские фьорды", в программе смотровая площадка на Черкесскую ГЭС, прогулка на катере по Сулакскому водохранилищу или каньону, затем посещение заповедника "Бархан Сары-кум" и ужин.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дербенте день путешественников начнется с обзорной экскурсии, визита в цитадель Нарын-Кала и экскурсии в Музей "Культура и быт древнего Дербента". Затем запланировала прогулка по старым кварталам города – магалам, обед в местном кафе, посещение экраноплана "Лунь", прогулка по "Дербентскому Арбату" и самый крупный в России поющий фонтан.

В Астрахани после завтрака состоится водная экскурсия на раскаты, затем обед с астраханскими деликатесами, посещение рыбного рынка "Селенские Исады", визит в белокаменный Кремль или в один из городских музеев.

Железнодорожный круиз из Саратова стоит 45,5 тыс рублей при выборе купе и 61 тыс рублей при выборе СВ. Детям до 10 лет - скидки.