Вестник Кавказа

Беспорядки в Киргизии - что случилось в Бишкеке?

Беспорядки в Киргизии - что случилось в Бишкеке?
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Около тысячи человек вышли на улицы Бишкека минувшей ночью, произошло несколько конфликтов со студентами из Пакистана и Индии. Сейчас ситуация находится под контролем правоохранителей.

Сегодня ночью в Бишкеке произошли массовые беспорядки, пострадали около 30 человек. Ситуация взята под контроль милицией.

Причина беспорядков в Бишкеке

Молодые люди вышли на улицы города, чтобы "разобраться с иностранцами", поводом стала драка, произошедшая между местными жителями и иностранцами - гражданами Пакистана и Индии, возле одного из хостелов 13 мая. Кроме того, по некоторым данным, волнения в Бишкеке связаны с беспокойством киргизской молодежи из-за роста преступности среди иностранцев.

Ночные беспорядки

В ночь с пятницы на субботу сотни людей вышли на улицы, произошли драки между местными жителями и студентами из Пакистана и Индии. Пострадали 29 человек, из них двоим потребовалась госпитализация.

В Киргизии на обучении находится около 25 тыс студентов из Индии, Пакистана, Бангладеша, в основном они учатся в медицинском вузе.

После инцидента правоохранители взяла под усиленную охрану общежития, в которых проживают иностранцы.

Заявление властей Киргизии

"Кабинет министров Кыргызской Республики решительно осуждает попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения не соответствующей действительности информации в социальных сетях, а также опровергает ложные сообщения международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов"

– кабмин республики

По факту произошедшего будет проведено тщательное расследование, виновные будут наказаны.

В сообщении кабмина также отмечается, что в последние месяцы в Киргизии принимаются решительные меры по пресечению нелегальной миграции и выдворению за пределы страны нежелательных лиц.

Ситуация в Бишкеке сейчас

В настоящее время в столице Киргизии обстановка спокойная. Ситуация находится под полным контролем правоохранителей. Были задержаны участники беспорядком, как граждане республики, так и иностранцы.

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