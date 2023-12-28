В Северной Осетии задержан чиновник, торговавший землей

В Северной Осетии глава администрации Алагирского района задержан из-за незаконной продажи земли по заниженной стоимости. СК возбудил дело.
В Северной Осетии по делу о превышении полномочий задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района республики Германа Гагиева.
Против чиновника открыто уголовное дело, идет следствие, поделился информацией сегодня глава региона Сергей Меняйло.
"Причина задержания – нарушение Градостроительного кодекса РФ, превышение должностных полномочий. Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги "Фиагдон–Даргавс"
– глава региона
По данным следствия, ущерб, причиненный Гагиевым бюджету Алагирского района превышает 5 млн рублей.
Отметим, что на Алагирский район приходится более 25% площади Северной Осетии, это самый большой район региона.