Аэропорт в Абхазии откроется к лету 2025

Власти Абхазии рассказали, когда заработает аэропорт в Сухуме. Тестовый рейс в Сухумском аэропорту будет совершен уже летом 2024 года, рассказал замглавы Минтуризма Абхазии.

Аэропорт Сухума проведет первый – пока тестовый – рейс уже в ближайшие несколько месяцев, заявил замминистра республики по туризму.

"По нашей информации, летом будет запуск аэропорта в тестовом режиме, будет тестовый рейс"

– Астамур Барцыц

Чиновник отметил, что первые туристы смогут воспользоваться аэропорт в Абхазии в сезоне 2025 года − воздушная гавань начнет принимать пассажиров к лету.

Замглавы Минтуризма констатировал, что запуск Сухумского аэропорта позволит россиянам, живущим в отдаленных уголках страны, быстро и с комфортом добираться на отдых в Абхазии.

По словам Барцыца, создание аэропорта послужит импульсом для развития туристической сферы Абхазии: рядом с воздушной гаванью построят мини-отели, магазины и тому подобные объекты.