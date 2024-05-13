Вестник Кавказа

Единые правила для вывесок на исторических памятниках ввели в Северной Осетии

Единые правила для вывесок на исторических памятниках ввели в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Североосетинских бизнесменов ждут новшества: теперь все вывески на исторических памятниках должны будут соответствовать единым правилам. О нововведении рассказал глава республики.

Единые правила как должны выглядеть вывески на исторических памятниках создали в Северной Осетии, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Они сведены в единый документ, который создал республиканский Комитет по охране объектов культурного наследия, отметил он.

По словам Меняйло, в своде максимально ясно и детально описаны типы конструкций и допустимые размеры вывесок. Особо оговаривается, где их можно размещать.

Глава региона привел пример: вывеска должна соответствовать цветовому и декоративному решению фасада. Он уточнил, что внешний вид здания не должен меняться. Подсветка разрешена, но только неяркая и без мерцания. На "бегущие строки" наложен запрет.

Проверять соответствие вывесок инструкции будут сотрудники Комитета.

"Почему это важно? Согласитесь, город должен выглядеть эстетично и опрятно. Это – во-первых. А во-вторых, когда речь идет о нашей гордости – об исторических зданиях, которые создают непередаваемую атмосферу, формируют характер города, его настроение, то нужно быть особенно внимательными к любым решениям! И это ответственность каждого – и представителей органов исполнительной власти, и бизнеса"

– Меняйло

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