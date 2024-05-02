Вестник Кавказа

Кисловодск примет фестиваль «ГастроТеатр»

Кисловодск примет фестиваль «ГастроТеатр»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль «ГастроТеатр» пройдет в Кисловодске 11 мая. В программе – кулинарные битвы, мастер-классы от известных шеф-поваров, дегустации национальных блюд различных кухонь мира.

В Кисловодске 11 мая пройдет гастрофестиваль под названием «ГастроТеатр». Он привлекает как профессионалов индустрии, так и любителей вкусной еды.

«В прошлом году фестиваль посетили более 35 тысяч человек, а в 2024-м ожидаем еще больше гостей, ведь в период майских праздников в этом году у нас рекордное число туристов»

– глава города Евгений Моисеев.

Целью фестиваля является не только познакомить посетителей с разнообразными вкусами и традициями, но и показать, что готовить еду – это настоящее искусство.

В рамках фестиваля «ГастроТеатр» ожидается насыщенная программа мероприятий: кулинарные битвы, мастер-классы от известных шеф-поваров, дегустации национальных блюд различных кухонь мира. Кроме того, на фестивале будут специальные гости – знаменитые кулинары и фуд-блогеры, готовые поделиться своими секретами и рецептами.

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