На Дону защитят коренные сорта винограда

Власти Ростовской области готовят подпрограмму развития виноделия, цель которой - поддержать автохтонные сорта винограда, которые созданы и растут исключительно в этом регионе и являются его визитной карточкой.

Донские власти решили поддержать аграриев региона специальной подпрограммой развития виноградарства, посредством которой они намерены защитить те сорта уникального винограда, которые выращиваются исключительно в пойме Дона и используются для производства уникального донского вина, сообщил заместитель губернатора региона - министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский.

"Подпрограмма предусматривает и государственное финансирование, и финансирование из областного бюджета, в том числе, для поддержки высадки автохтонных сортов. Мы берем за основу именно выращивание автохтонных сортов винограда, которые для нас являются историей, они здесь произрастали многие годы"

- Константин Рачаловский

В Ростовской области сейчас виноград произрастает на площади в 1,5 тыс га, к 2030 году власти планируют удвоить их площадь, отметил министр, передает "Интерфакс".

Кроме того, винодельни Ростовской области получат гранты на создание инфраструктуры для винного туризма: четыре винодельни уже получили до 10 млн рублей каждая, еще три аналогичных структуры получат их в следующем 2025 году.

Также на эти средства планируется развивать инфраструктуру винного туризма – будут построены гостиницы для туристов, дегустационные залы и рестораны, интересные локации на винодельнях, что, как следствие, замкнет такое "винное кольцо туризма" области. Причем на грантовую поддержку рассчитывают не только крупные производители вина, но и небольшие винодельни, добавил чиновник.