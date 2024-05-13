Азербайджан готов оказать поддержку Ирану – МИД

Азербайджанский МИД выражает глубокую встревоженность инцидентом с вертолетом иранского президента, совершившим жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица"
– МИД АР
В министерстве подчеркнули, что надеются и молятся за безопасность и защиту всех, кто летел на вертолете.
"Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку"
– ведомство
ЧП с вертолетом президента Ирана
Инцидент произошел сегодня днем. Вертолет, на борту которого летел Эбрахим Раиси и другие представители руководства Ирана и провинции Восточный Азербайджан, осуществил жесткую посадку. Известна предварительная причина – это плохие погодные условия, а точнее туман.
Спасательная операция длится уже несколько часов. По последним данным, спасатели достигли места ЧП.