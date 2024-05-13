Вестник Кавказа

Азербайджан готов оказать поддержку Ирану – МИД

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана прокомментировали ситуацию с вертолетом президента Ирана, который совершил жесткую посадку с Эбрахимом Раиси и членами иранской делегации на борту. В ведомстве заявили о глубокой встревоженности.

Азербайджанский МИД выражает глубокую встревоженность инцидентом с вертолетом иранского президента, совершившим жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица"

– МИД АР

В министерстве подчеркнули, что надеются и молятся за безопасность и защиту всех, кто летел на вертолете.

"Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку"

– ведомство

ЧП с вертолетом президента Ирана

Инцидент произошел сегодня днем. Вертолет, на борту которого летел Эбрахим Раиси и другие представители руководства Ирана и провинции Восточный Азербайджан, осуществил жесткую посадку. Известна предварительная причина – это плохие погодные условия, а точнее туман.

Спасательная операция длится уже несколько часов. По последним данным, спасатели достигли места ЧП.

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