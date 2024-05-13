В России возросло число нелегальных детских лагерей

В России в большом количество появляются детские лагеря, в том числе на море, работающие нелегально. Проверить детский лагерь можно в специальном реестре, напомнили в РСТ.

В России растет число нелегальных детских лагерей, родителям нужно быть бдительными, выбирая место отдыха для ребенка, предупредили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Они растут как грибы. И создают тематические программы в своих регионах, и вывозят детей на море – это нарушает все нормы и правила. Детей там обслуживают и принимают в мини-отелях, в частных гостиницах"

– глава комиссии РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова

Найти список официальных лагерей для детского отдыха можно найти в региональном реестре или на сайте МЭР, где размещен реестр туроператоров, предлагающих путевки в легальные лагеря.