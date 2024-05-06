Путевки в детские лагеря на море стали не по карману россиянам

Из-за дороговизны россияне на треть снизили спрос на морские детские лагеря. В 2024 году цены на детский отдых на море в России выросли до 30%.

Высокие цены на детский отдых отпугнули россиян. Спрос на детские лагеря на море упал на 20-40% в этом году, информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Есть лагеря, которые подняли цену: кто-то на уровень инфляции, а кто-то решил, что на море к нам и так приедут, и повысили на 23−30%. <…> На море не все регионы предоставляют субсидии, кешбэки и сертификаты. Плюс часть предприятий сократили бюджет на путевки детям, прежде всего, на море"

– директор туроператора "Диал-тур" Татьяна Иванова

Дороже стали не только путевки в лагеря, также повысились транспортные расходы. Дорога до курортов Кубани на ребенка обойдется минимум в 20 тыс рублей.

"В этом году у нас повысилась стоимость железнодорожного транспорта где-то на 15%, соответственно, транспортный пакет сегодня составляет от 19 до 25 тысяч рублей, куда входит само место в плацкарте плюс сопровождение детей мы туда закладываем, плюс медицинский работник"

– Иванова

На фоне роста цен родители стали искать альтернативы, спрос на детские лагеря на море в Краснодарском крае упал на 20-40%. Детей либо отправляют на отдых на более короткое время, либо предпочтение будет отдано лагерю недалеко от дома или на морском курорте, но за границей.