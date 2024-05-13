Ставрополье нарастит производство и экспорт мяса индейки

В Ставропольском крае планируют на 16% увеличить производство индейки. Мясо индейки будет поставляться не только в российские регионы, но и за границу, на восток, рассказал глава МЭР региона.

Крупнейший в Ставропольском крае производитель мяса индейки "Агро-плюс" наращивает производство и готовится к экспорту по новым направлениям, передает ТАСС.

"Один из крупнейших в России производителей полуфабрикатов из мяса индейки и флагман агропромышленной группы на Ставрополье ООО "Агро-плюс" планирует увеличить выпуск продукции на 16% к 2025 году»

– глава Минэкономразвития региона Денис Полюбин

Производство вырастет с 15,5 тыс т до 18 тыс т до конца этого года, росту способствует соглашение о сотрудничестве производителя и министерства. В планах открытие новых рынков сбыта, поставки мяса индейки в другие страны.

"Будем развивать экспорт в восточном направлении. Обсудим возможности с иностранными коллегами на полях экономического форума в Казани"

– Денис Полюбин