Ставрополье нарастит производство и экспорт мяса индейки

Крупнейший в Ставропольском крае производитель мяса индейки "Агро-плюс" наращивает производство и готовится к экспорту по новым направлениям, передает ТАСС.
"Один из крупнейших в России производителей полуфабрикатов из мяса индейки и флагман агропромышленной группы на Ставрополье ООО "Агро-плюс" планирует увеличить выпуск продукции на 16% к 2025 году»
– глава Минэкономразвития региона Денис Полюбин
Производство вырастет с 15,5 тыс т до 18 тыс т до конца этого года, росту способствует соглашение о сотрудничестве производителя и министерства. В планах открытие новых рынков сбыта, поставки мяса индейки в другие страны.
"Будем развивать экспорт в восточном направлении. Обсудим возможности с иностранными коллегами на полях экономического форума в Казани"
– Денис Полюбин