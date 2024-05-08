Ставрополье наращивает поставки масла в Израиль

Ставропольские производители активно наращивают поставки подсолнечного масла в еврейское государство. Главным поставщиком стал Невинномысский маслоэкстракционный завод.

Ставропольский край активно увеличивает объемы экспорта подсолнечного масла в различные страны, включая Израиль. Этот тренд свидетельствует о значительном росте производства и конкурентоспособности местных производителей.

«В этом году в Израиль поставили более 1,8 тыс т ставропольского подсолнечного масла. Это в 5,3 раза выше аналогичного периода прошлого года. Основным поставщиком стал Невинномысский маслоэкстракционный завод»

– Минсельхоз Ставрополья

Одной из основных причин увеличения экспорта подсолнечного масла из Ставрополья в Израиль является высокое качество продукции. Местные производители строго контролируют процесс производства, что позволяет им предлагать на рынке товар высочайшего качества. Кроме того, конкурентоспособная цена делает подсолнечное масло из Ставрополья привлекательным для потребителей в Израиле.

С учетом устойчивого спроса на подсолнечное масло в Израиле и растущих объемов производства в Ставрополье, можно ожидать дальнейшего увеличения экспорта в эту страну. Важным фактором также является развитие торговых отношений между Россией и Израилем, что способствует расширению рынков сбыта для местных производителей, отметили в ведомстве.