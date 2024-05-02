Турпоток в Северную Осетию вырос на 5%

В период майских праздников Северная Осетия приняла почти 67 тыс туристов. Туристический поток вырос к прошлогоднему на 5,2%.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о росте числа туристов в регион на майские праздники в этом году.

"Почти 67 тысяч туристов посетили Северную Осетию на майских праздниках. По данным сотовых операторов, это на 5,19 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"

– Меняйло

Чаще всего в горный регион приезжают в мае путешественники из Москвы, Ставрополья и Кубани.

Меняйло назвал самые популярные у гостей региона природные достопримечательности. Туристы в Северной Осетии выбирают маршрут "Три ущелья", он включает Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также Даргавс. Также многие гости едут, чтобы увидеть Дигорское ущелье, уточнил глава республики.