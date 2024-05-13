Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета президента

Турецкая сторона начала оказывать Ирану поддержку по проведению спасательной операции в Восточном Азербайджане, где сегодня совершил жесткую посадку вертолет с президентом ИРИ на борту. Информации о судьбе Эбрахима Раиси и его соратников пока нет.

Анкара в ответ на просьбу Тегерана направила в Иран 32 спасателя-альпиниста: они присоединяется к поискам вертолета, совершившего жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. Такую информацию распространило турецкое Управление по ЧС (AFAD).

" 32 альпиниста поисково-спасательного персонала и шесть транспортных средств … отправились в регион"

– ведомство

В скором времени в Иран отправится еще один отряд альпинистов-спасателей. 15 специалистов из Анкары, Диярбакыра и Коньи уже находятся в процессе подготовки.

В AFAD также добавили, что иранская сторона обратилась к Турции с просьбой предоставить специальный вертолет ночного видения для проведения операции в темное время суток.