Двое мужчин отправятся за решетку за финансирование боевиков в Кабардино-Балкарии

Двое жителей республики проведут за решеткой более 8 лет. Суд признал их виновными в финансировании террористической группировки.

В Кабардино-Балкарии вынесли приговор в отношении двух местных жителей, переводивших деньги террористам. Об этом рассказали в Южном окружном военном суде.

В 2021 году один из фигурантов связался с помощью мессенджера с членом структурного подразделения террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). После этого он рассказал второму фигуранту о желании перевести деньги боевикам, который выразил желание тоже поучаствовать в оказании финансовой помощи террористам.

В результате они перевели участнику группировки 86 тыс рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье о содействии террористической деятельности.

Мужчин приговорили к длительному заключению. Один из них проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, а второй – 9 лет.