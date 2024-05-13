Боевик готовил теракт в Карачаево-Черкесии - он уничтожен

В Карачаево-Черкесии уничтожили террориста, который планировал нападение на сотрудников полиции. У него при себе были автомат и взрывчатка.

Террорист готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба ФСБ.

Отмечается, боевика уничтожили в ауле Адиль-Халк. На месте, где проводилась операция, нашли автомат Калашникова и самодельную взрывчатку.

Стоит добавить, что потерь среди личного состава не обнаружено. У ликвидированного боевика также найдена переписка с заграничными координаторами.