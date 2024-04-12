Вестник Кавказа

В армянском Раздане гремели выстрелы, есть жертвы

В армянском Раздане гремели выстрелы, есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители армянского города Раздан сегодня вечером утроили разборки между собой, дело дошло до оружия – стельба закончилась тем, что были убиты двое мужчин, еще один с огнестрельными ранениями госпитализирован в местную больницу.

В городе Раздан, административном центре Котайкской области Армении, сегодня вечером гремели выстрелы – что-то не поделили между собой местные жители, сообщает сайт криминальных новостей shamshyan.com.

Стрельба началась в районе 19 часов (18:00 мск) непосредственно вблизи от городской церкви, почти в центре города. Когда выстрелы стихли, прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины – рядом с ним на земле валялся пистолет, рядом стоял его автомобиль.

Еще до прибытия полицейских бригада "скорой помощи" госпитализировала двоих мужчин, у которых тоже были огнестрельные ранения. Один из них не выжил – он скончался прямо на операционном столе, став второй жертвой инцидента.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и полицейские, которые выясняют личности раненого и убитых. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

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