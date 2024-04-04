Пашинян объяснил почти двукратный рост тяжких преступлений в Армении

В прошлом году в республике было совершено почти 1,7 тыс особо тяжких преступлений. Это почти вдвое больше, чем в позапрошлом году.

Премьер-министр Армении рассказал о причинах 90%-ого роста особо тяжких преступлений в стране.

Выступая 12 апреля на заседании правительства, Никол Пашинян подчеркнул, что это в том числе связано с изменениями в законодательстве.

"Число особо тяжких преступлений увеличилось вдвое. Раньше, пока по поводу преступления не поступал конкретный сигнал, уголовное дело не возбуждалось. Сейчас по всем преступлениям возбуждаются уголовные дела. Практика показывает, что это оправдано"

– армянский премьер

Он подчеркнул, что в стране стало совершаться на 27% больше особо тяжких преступлений, но отчасти рост обусловлен также этими изменениями в законодательстве.

Кроме того, Пашинян обратил внимание на то, что большой проблемой для страны становится рост туристического потока.

"Мы также очень трепетно относимся к преступлениям, связанным с туристами, так как это может создать плохой имидж"

– глава правительства

Согласно статистике, в 2023 году в Армении было совершено 1678 особо тяжких преступлений. Это на 90,7% больше, чем годом ранее.