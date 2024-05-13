Вестник Кавказа

Иностранные судьи будут работать на футбольных матчах в Азербайджане

футбольный матч
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Нефтчи“
Чемпионат Азербайджана по футболу выходит на финишную прямую. Руководство АФФА намерено привлечь к работе на заключительных матчах сезона иностранных арбитров.

Матчи 35-го и 36-го тура чемпионата Азербайджана по футболу сезона 2023/24 будут обслуживать иностранные судьи. Об этом сообщают местные СМИ.

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана пояснили, что арбитры будут работать на решающих встречах сезонах, в которых команды ведут борьбу за попадание в еврокубки, передает Azerisport.com.

На данный момент неизвестно, на каких именно матчах будут работать иностранцы.

Турнирная таблица

За два тура до конца национального первенства за выход в еврокубки борются сразу несколько клубов – "Сумгаит" (54 очка), "Нефтчи" (53), "Зиря" (52) и "Сабах" (52). В квалификации Лиги чемпионов от Азербайджана в новом сезоне сыграет "Карабах", ставший чемпионом за 8 туров до конца национального первенства.

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