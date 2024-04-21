Вестник Кавказа

В Азербайджане решили не расширять футбольную лигу 

ФК
© Фото: страница футбольного клуба “Карабах“ в социальных сетях
Вопрос расширения первого по силе футбольного дивизиона Азербайджана обсуждался на заседании Исполкома АФФА. Его участники также коснулись возможного изменения лимита на легионеров. 

В понедельник, 13 мая, в Баку состоялось очередное заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана

В ходе встречи обсуждался ряд важных вопросов, включая бюджет организации, возможное увеличение количества команд в Премьер-Лиге с сезона 2024/25 и изменение действующего лимита на легионеров. 

Было решено, что в АЗПЛ продолжат выступать 10 команд. При этом глава АФФА Ровшан Наджаф подчеркнул, что в будущем количество команд все же будет увеличено. 

Кроме того, участники заседания не стали менять текущий лимит на легионеров (7+4), согласно которому на поле должны находиться максимум 7 иностранных футболистов. 

Помимо этого, на Исполкоме обсуждались цели развития АФФА и бюджет организации на 2024 год.

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