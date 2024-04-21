В Азербайджане решили не расширять футбольную лигу 

Вопрос расширения первого по силе футбольного дивизиона Азербайджана обсуждался на заседании Исполкома АФФА. Его участники также коснулись возможного изменения лимита на легионеров.

В понедельник, 13 мая, в Баку состоялось очередное заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

В ходе встречи обсуждался ряд важных вопросов, включая бюджет организации, возможное увеличение количества команд в Премьер-Лиге с сезона 2024/25 и изменение действующего лимита на легионеров.

Было решено, что в АЗПЛ продолжат выступать 10 команд. При этом глава АФФА Ровшан Наджаф подчеркнул, что в будущем количество команд все же будет увеличено.

Кроме того, участники заседания не стали менять текущий лимит на легионеров (7+4), согласно которому на поле должны находиться максимум 7 иностранных футболистов.

Помимо этого, на Исполкоме обсуждались цели развития АФФА и бюджет организации на 2024 год.