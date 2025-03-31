В КЧР появится интенсивный сад на 200 га

Новые фруктовый сад будет заложен в Карачаево-Черкесии по инвестиционному проекту. Площадь сада составит 200 га.

Крупный фруктовый сад будет заложен в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии по инвестпроекту, рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.

"С председателем Юго-Западного банка Сбербанка Анатолием Песенниковым, генеральным директором Кавказ.РФ Андреем Юмшановым, председателем совета директоров компании "Архыз фрут логистик" Айдыном Шириновым подписали соглашение о старте масштабного инвестиционного проекта в сфере садоводства"

– Темрезов

Глава региона пояснил, что в рамках долгосрочного проекта будет заложен 200 га фруктового сада в Прикубанском районе. Целевой займ предоставляется Сбером по совместной с Кавказ.РФ льготной программе кредитования.

При участии "Архыз фрут логистик" в КЧР уже существует более 1,1 тыс га интенсивных садов, до конца 2025 года их площадь увеличится на 20%. В основном в республике выращивают яблоки.