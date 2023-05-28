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В КЧР начался сезон сбора сосновой пыльцы

В КЧР начался сезон сбора сосновой пыльцы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сезон сбора сосновой пыльцы начался в КЧР. Ее полезно вдыхать, а также можно собирать для последующего использования.

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии стартовал сезон сбора сосновой пыльцы, которая славится своими полезными свойствами.

Так, пыльцу можно вдыхать во время прогулок, а также собирать самостоятельно.

"Друзья, у нас в Архызе начался период сосновой пыльцы! Сейчас ее можно собрать самостоятельно, наши гости в чате уже делились своим урожаем. А мы рекомендуем длительные прогулки по сосновому лесу - так тоже работает. Особенно если вы астматик"

– пресс-служба курорта

Также в релизе отмечено, что сосновая пыльца очень полезна, так как является мощным природным антиоксидантом.

 

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