В КЧР начался сезон сбора сосновой пыльцы

Сезон сбора сосновой пыльцы начался в КЧР. Ее полезно вдыхать, а также можно собирать для последующего использования.
На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии стартовал сезон сбора сосновой пыльцы, которая славится своими полезными свойствами.
Так, пыльцу можно вдыхать во время прогулок, а также собирать самостоятельно.
"Друзья, у нас в Архызе начался период сосновой пыльцы! Сейчас ее можно собрать самостоятельно, наши гости в чате уже делились своим урожаем. А мы рекомендуем длительные прогулки по сосновому лесу - так тоже работает. Особенно если вы астматик"
– пресс-служба курорта
Также в релизе отмечено, что сосновая пыльца очень полезна, так как является мощным природным антиоксидантом.