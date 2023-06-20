В Казахстане состоялись четырехсторонние консультации по Сирии

Опубликовано: 18:53, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Казахстана сегодня состоялись консультации по Сирии на уровне замглав МИД. В ней приняли участие представители четырех государств.

Во вторник состоялась встреча астанинского формата по Сирии с участием представителей России, Ирана, Сирии и Турции. Об этом сказано в размещенном сегодня на сайте МИД РФ сообщении.

Центральной темой прошедшей в Астане встречи заместителей глав МИД Михаила Богданова, Али Хасгара Хаджи, Аймана Сусана и Бурака Акчапара стала "дорожная карта" по восстановлению отношений между Дамаском и Анкарой.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Москве 10 мая, участники приступили к обсуждению элементов "дорожной карты" восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в координации с работой, проводимой министерствами обороны и специальными службами"

– заявили в МИД России.