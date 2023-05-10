Четырехсторонняя встреча по Сирии стартовала в Москве

Опубликовано: 12:16, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Москве проходит встреча по Сирии. Участие в ней принимают главы МИД четырех стран: России, Сирии, Турции и Ирана.

Четырехсторонняя встреча по урегулированию в Сирии проходит в среду в российской столице. Переговоры проходят на уровне министров иностранных дел.

Сирийский вопрос обсуждают сегодня глава МИД России Сергей Лавров, Сирии Фейсал Микдад, Турции Мевлют Чавушоглу, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Министры встретились в Доме приемов российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выступил с предложением создать к следующей встрече глав МИД проект дорожной карты по нормализации отношений Сирии и Турции. Также он указал на необходимость разблокировки торгового и транспортного взаимодействия двух стран.

"Представляется важным приступить к обсуждению вопроса восстановления прерванных транспортно-логистических связей между соседними странами и возобновления торгово-экономического взаимодействия без каких-либо барьеров"

– Сергей Лавров

К ключевым моментам переговоров российский министр отнес также содействие безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев домой.