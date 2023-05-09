В ООН пообещали серьезно отнестись к московским переговорам по Сирии

Опубликовано: 21:58, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ООН намерена внимательно наблюдать за 4-сторонним министериалом глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Турции и Ирана по стабилизации сирийской ситуации. Особое внимание организации уделит двусторонним сирийско-турецким консультациям о восстановлении дипломатических отношений.

Зампред генсека ООН Фархан Хак сообщил сегодня, что Организация намерена серьезно отнестись к ходу и итогам переговоров по Сирии, которые состоятся завтра в Москве.

Напомним, что в МИД РФ соберутся главы внешнеполитических ведомств России, Сирии, Турции и Ирана, чтобы согласовать дальнейшие шаги по стабилизации сирийской ситуации.

Чиновник подчеркнул, что особое внимание ООН уделит дискуссиям по восстановлению дипломатических контактов Сирии с Турцией, пишет ТАСС

"Безусловно, мы будем стараться следить за этой встречей"

– Фархан Хак

Напомним, что иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиян уже прибыл в Москву.