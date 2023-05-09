Абдоллахиян и Чавушоглу летят в Москву

Опубликовано: 16:57, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы внешнеполитических ведомств Ирана и Турции отправились сегодня в Москву, чтобы принять участие в завтрашних 4-сторонних переговорах по сирийскому урегулированию. Мевлют Чавушоглу также проведет отдельные переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом об улучшении диалога Анкары и Дамаска.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу вылетели сегодня в Россию, чтобы участвовать в предстоящем завтра раунде переговоров по сирийскому урегулированию.

Об отправке в Москву Абдоллахияна проинформировал руководитель иранской дипмиссии в РФ Казем Джалали. Он уточнил, что иранский министр будет в российской столице уже сегодня вечером.

О визите Чавушоглу поведали в МИД Турции. Согласно пресс-релизу, 4-сторонний министериал в составе Россия-Сирия-Турция-Иран будет посвящена стабилизации ситуация в Сирии, репатриация в страну беженцев и победа на террористическими организациями.

На полях министериала Чавушоглу ждут переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом об улучшении двусторонних контактов Анкары и Дамаска, а также ряд других двусторонних встреч.