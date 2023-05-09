Абдоллахиян и Чавушоглу летят в Москву

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу вылетели сегодня в Россию, чтобы участвовать в предстоящем завтра раунде переговоров по сирийскому урегулированию.
Об отправке в Москву Абдоллахияна проинформировал руководитель иранской дипмиссии в РФ Казем Джалали. Он уточнил, что иранский министр будет в российской столице уже сегодня вечером.
О визите Чавушоглу поведали в МИД Турции. Согласно пресс-релизу, 4-сторонний министериал в составе Россия-Сирия-Турция-Иран будет посвящена стабилизации ситуация в Сирии, репатриация в страну беженцев и победа на террористическими организациями.
На полях министериала Чавушоглу ждут переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом об улучшении двусторонних контактов Анкары и Дамаска, а также ряд других двусторонних встреч.