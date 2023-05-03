Чавушоглу анонсировал встречу глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана

Опубликовано: 12:13, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД РФ

Глава турецкого МИД заявил о том, что встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана может состояться 10 мая в Москве. Министры поговорят о консолидации усилий стран против терроризма.

Четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, России, Сирии и Ирана может пройти в Москве 10 мая, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Ранее мы получили от российской стороны предложения относительно встречи. На сегодняшний день мы видим, что она может состояться 10 мая на уровне министров [иностранных дел]. Место проведения - Москва"

– Мевлют Чавушоглу.

Далее он напомнил о прошедших "технических совещаниях на уровне министров обороны и глав разведки", в ходе которых стороны обсуждали вопросы повышения безопасности в Сирии, борьбы с терроризмом.

Чавушоглу подчеркнул, что в этом контексте со стороны России поступили предложения исторического характера.