Главы МИД России и ОАЭ обсудили наращивание торгового взаимодействия

Опубликовано: 4:34, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел России

В США накануне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств России и ОАЭ. Центральной темой переговоров стали вопросы сотрудничества в торговле и энергетике.

В Нью-Йорке 25 апреля состоялась встреча министров иностранных дел России и ОАЭ. Об этом сказано в сообщении, опубликованном накануне на сайте российского МИД.

Центральной темой переговоров Сергея Лаврова и Халифа Шахина аль-Марара стали вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций.

В частности, стороны подтвердили стремление к расширению взаимодействия в торгово-экономической и энергетической сферах.