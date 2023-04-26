Главы МИД России и ОАЭ обсудили наращивание торгового взаимодействия

В США накануне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств России и ОАЭ. Центральной темой переговоров стали вопросы сотрудничества в торговле и энергетике.
В Нью-Йорке 25 апреля состоялась встреча министров иностранных дел России и ОАЭ. Об этом сказано в сообщении, опубликованном накануне на сайте российского МИД.
Центральной темой переговоров Сергея Лаврова и Халифа Шахина аль-Марара стали вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций.
В частности, стороны подтвердили стремление к расширению взаимодействия в торгово-экономической и энергетической сферах.