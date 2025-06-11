В Казахстане назначен новый глава КТЖ

Казахстанский государственный транспортно-логистический холдинг "Қазақстан темір жолы" возглавил Талгат Алдыбергенов, занимавший до этого пост заместителя руководителя компании.

В Казахстане назначен новый председатель правления казахстанского государственного транспортно-логистического холдинга, железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана - им стал Талгат Алдыбергенов, ранее занимавший должность заместителя руководителя компании, сообщили в инвестиционном холдинге "Самрук-Казына".

У Талгата Алдыбергенова богатый опыт работы в железнодорожной отрасли – его трудовой стаж превышает 35 лет, он прошел путь от рабочих должностей до топ-менеджмента компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги), отметили в "Самрук-Казына", передает Sputnik Казахстан.

Экс-председатель правления "КТЖ" Нурлан Сауранбаев указом президента Казахстана ранее был назначен министром транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом отправил в отставку министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, который не справился с развитием логистики: вслед за выговором, объявленным президентом Карабаеву 14 мая, последовало его увольнение.