Токаев отправил в отставку главу Минтранса Казахстана

Вслед за выговором, объявленным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 14 мая главе Минтранса страны Марату Карабаеву, последовало увольнение последнего – сегодня президент освободил его от занимаемой должности.
"Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан"
- официальный Telegram-канал Касым-Жомарта Токаева
Решение президента было продиктовано последним заседанием Совета безопасности, в ходе которого глава государства раскритиковал затяжное развитие логистики – представлял на нем состояние дел в этой сфере Марат Карабаев, передает Sputnik Казахстан.
В частности, президент указал министру на остающиеся трудности с пропуском грузов на границе, а также на состояние самих пунктов пропуска, которое глава государства назвал "неудовлетворительным".
Касым-Жомарт Токаев упомянул и о транзитных проектах, которые затягиваются на неопределенный срок, а также поручил увеличить объемы транзитных перевозок и насытить казахстанский рынок авиатопливом.
Напомним, Марат Карабаев возглавлял министерство с сентября 2023 года.