Токаев отправил в отставку главу Минтранса Казахстана

Своим указом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра транспорта Казахстана - Марата Карабаева, причиной увольнения стало то, что министр не справился с развитием логистики.

Вслед за выговором, объявленным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 14 мая главе Минтранса страны Марату Карабаеву, последовало увольнение последнего – сегодня президент освободил его от занимаемой должности.

"Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан"

- официальный Telegram-канал Касым-Жомарта Токаева

Решение президента было продиктовано последним заседанием Совета безопасности, в ходе которого глава государства раскритиковал затяжное развитие логистики – представлял на нем состояние дел в этой сфере Марат Карабаев, передает Sputnik Казахстан.

В частности, президент указал министру на остающиеся трудности с пропуском грузов на границе, а также на состояние самих пунктов пропуска, которое глава государства назвал "неудовлетворительным".

Касым-Жомарт Токаев упомянул и о транзитных проектах, которые затягиваются на неопределенный срок, а также поручил увеличить объемы транзитных перевозок и насытить казахстанский рынок авиатопливом.

Напомним, Марат Карабаев возглавлял министерство с сентября 2023 года.