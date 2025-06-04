Вестник Кавказа

Министра обороны сменили в Казахстане

Министра обороны сменили в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава казахстанского государства сменил министра обороны. На смену Руслану Жаксылыкову пришел Даурен Косанов.

Руслан Жаксылыков покинул пост главы Минобороны Казахстана. Об этом гласит указ президента республики Касым-Жомарта Токаева.

"Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан" 

– пресс-служба казахстанского лидера

Новым руководителем оборонного ведомства стал Даурен Косанов, занимавший ранее должность замминистра.

Напомним, Жаксылыков возглавлял Минобороны в течение трех с половиной лет.

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