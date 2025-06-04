Министра обороны сменили в Казахстане

Глава казахстанского государства сменил министра обороны. На смену Руслану Жаксылыкову пришел Даурен Косанов.
Руслан Жаксылыков покинул пост главы Минобороны Казахстана. Об этом гласит указ президента республики Касым-Жомарта Токаева.
"Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан"
– пресс-служба казахстанского лидера
Новым руководителем оборонного ведомства стал Даурен Косанов, занимавший ранее должность замминистра.
Напомним, Жаксылыков возглавлял Минобороны в течение трех с половиной лет.