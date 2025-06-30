Вестник Кавказа

Причину заторов на границе с Казахстаном объяснили в России

Флаг Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В посольстве РФ в Казахстане рассказали, почему возникли заторы на российско-казахстанской границе. В диппредставительстве отметили, что это никак не связано с новыми правилами въезда в страну.

Посольство России в Казахстане прокомментировало возникновение очередей на границе двух стран.

В сообщении, размещенном на страницах диппредставительства в соцсетях, сказано, что заторы образовались из-за большого количества желающих попасть в РФ.

"Увеличение времени ожидания для пересечения границы (на пункте пропуска "Жайсан") вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию"

– российское посольство

Там также отметили, что задержки никак не связаны с новыми правилами въезда на российскую территорию. Уточняется, что участие в данном эксперименте добровольное и незаполненные заявления о въезде никак не препятствуют пограничному контролю.

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