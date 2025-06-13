Пункт пропуска на границе России и Казахстана начал собирать огромные пробки

На границе России и Казахстана со стороны Актюбинской области выросли огромные очереди из грузовых и легковых автомобилей – они связаны с обязательным использованием QR-кодов для безвизового пересечения границы.

Казахстанские спасатели вынуждены были мобилизовать все свои силы для помощи людям, застрявшим в автомобильном заторе на границе Казахстана и России в пограничном пункте пропуска "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области.

"Спасателями организована оперативная помощь водителям – им предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведется санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка"

- МЧС Казахстана

Очередь на пограничном пункте пропуска начала формироваться уже накануне – как пояснили спасатели, причиной катаклизма стало новое требование об обязательном использовании QR-кодов для безвизового пересечения границы двух стран, передает Sputnik Казахстан.

"Жайсан" граничит с пунктом "Сагарчин" в Оренбургской области, сейчас все подъездные пути к нему заполонили и большегрузы, и легковушки, а очередь из желающих пересечь границу растянулась на несколько километров.

Ситуация находится под постоянным контролем спасателей, продолжаются работы по ее стабилизации, сообщили в ведомстве.