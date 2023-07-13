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В Казахстане будут продолжаться демократические реформы

Глава МИД Казахстана
© Фото: пресс-служба МИД Казахстана
Власти Казахстана продолжат демократические реформы в стране, ориентируясь на интересы республики и с опорой на ценности, закрепленные в Уставе ООН.

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу заверил, что республиканское руководство продолжит реализацию демократических реформ.

"Правительство Казахстана привержено продолжению широкомасштабных реформ. Мы полностью осознаем, что демократическая трансформация и модернизация экономики остаются лучшей гарантией окончательного успеха нашей нации"

– Мурат Нуртлеу

Далее глава дипведомства Казахстана отметил, что власти республики сохранят курс на проведение многовекторной политики, учитывающей интересы страны и опирающейся на ценности международного права.

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