В Казахстане будут продолжаться демократические реформы

Опубликовано: 10:06, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МИД Казахстана

Власти Казахстана продолжат демократические реформы в стране, ориентируясь на интересы республики и с опорой на ценности, закрепленные в Уставе ООН.

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу заверил, что республиканское руководство продолжит реализацию демократических реформ.

"Правительство Казахстана привержено продолжению широкомасштабных реформ. Мы полностью осознаем, что демократическая трансформация и модернизация экономики остаются лучшей гарантией окончательного успеха нашей нации"

– Мурат Нуртлеу

Далее глава дипведомства Казахстана отметил, что власти республики сохранят курс на проведение многовекторной политики, учитывающей интересы страны и опирающейся на ценности международного права.