В Казахстане будут продолжаться демократические реформы

Власти Казахстана продолжат демократические реформы в стране, ориентируясь на интересы республики и с опорой на ценности, закрепленные в Уставе ООН.
Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу заверил, что республиканское руководство продолжит реализацию демократических реформ.
"Правительство Казахстана привержено продолжению широкомасштабных реформ. Мы полностью осознаем, что демократическая трансформация и модернизация экономики остаются лучшей гарантией окончательного успеха нашей нации"
– Мурат Нуртлеу
Далее глава дипведомства Казахстана отметил, что власти республики сохранят курс на проведение многовекторной политики, учитывающей интересы страны и опирающейся на ценности международного права.