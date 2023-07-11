Казахстан и Узбекистан делимитировали границу за 19 лет

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Казахстан и Узбекистан завершили демаркацию границы - процесс длился 19 лет. Протяженность общей границы двух республик превышает 2,3 тыс км.

Казахстан и Узбекистан официально закончили демаркацию границы. Это важное событие для всей Центральной Азии, пограничный вопрос стоял на повестке 19 лет.

Договор о демаркации был подписан президентами Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым 22 декабря 2022 года в столице Узбекистана. Затем документ ратифицировали парламенты обеих республик, а 4 июля этого года вступил в силу.

"Вступление в силу данного договора означает полное завершение 19-летнего процесса демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном"

– официальный представитель МИД РК

Казахстанско-узбекистанская граница составляет 2357 км, для ее обозначения использован 1 301 пограничный знак. Граница описана одним демаркационным документом, его объем - свыше 8 тыс страниц.

Проблемы границ в Центральной Азии

Политолог Марат Шибутов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что опыт полной делимитации границы Казахстана и Узбекистана будет полезен всему региону.

"Мы имеем конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном по поводу границы и анклавов, чьи рубежи не только не демаркированы, но даже не делимитированы. В Ферганской долине не решены вопросы с границей сразу у трех государств. Из-за проблем с границей в прошлом году Таджикистан и Кыргызстан применяли друг против друга и танки, и артиллерию, и авиацию", - прежде всего напомнил он.

"Опыт Казахстана с Узбекистаном – достаточно непростой, потому что у нас тоже граница проходила прямо по населенным пунктам, деля их пополам – является очень хорошим с точки зрения решений, как можно нормально, мирно делимитировать и демаркировать границу. Конечно, люди учатся не на чужих ошибках, а на собственных, и то не всегда, поэтому тем, кто не желает договариваться, этот опыт не поможет", - отметил Марат Шибутов.

"Однако для тех, кто хочет толком решить проблему границы с соседями, Казахстан и Узбекистан подали хороший пример того, что это в принципе возможно", - заключил политолог.