В Казахстан пришел интернет Starlink

В Казахстане с сегодняшнего дня будут предоставляться услуги спутникового интернета Starlink. Ожидается, что это позволит улучшить ситуацию со связью в отдаленных районах Казахстана.

Американская компания Starlink (подразделение SpaceX) запустила спутниковый интернет в Казахстане, об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

"С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории республики Казахстан"

– сообщение министерства

Соглашение между Минцифры Казахстана и Starlink было подписано 12 июня 2025 года. Ожидается, что Starlink обеспечит стабильное подключение "даже в самых отдаленных и труднодоступных районах".

В Казахстане планируют к концу 2027 года обеспечить высокоскоростным интернетом 99% всех сел и небольших населенных пунктов, также связь появится на всех автодорогах республиканского и областного значения.