Вестник Кавказа

В Казахстан пришел интернет Starlink

Руки на ноутбуке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане с сегодняшнего дня будут предоставляться услуги спутникового интернета Starlink. Ожидается, что это позволит улучшить ситуацию со связью в отдаленных районах Казахстана.

Американская компания Starlink (подразделение SpaceX) запустила спутниковый интернет в Казахстане, об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

"С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории республики Казахстан"

– сообщение министерства

Соглашение между Минцифры Казахстана и Starlink было подписано 12 июня 2025 года. Ожидается, что Starlink обеспечит стабильное подключение "даже в самых отдаленных и труднодоступных районах".

В Казахстане планируют к концу 2027 года обеспечить высокоскоростным интернетом 99% всех сел и небольших населенных пунктов, также связь появится на всех автодорогах республиканского и областного значения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1070 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.