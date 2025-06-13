Илон Маск включил Starlink над Ираном

Макс включил систему Starlink над территорией Ирана. Об этом он сообщил в ответ на просьбу подписчика активировать для граждан Ирана интернет.

Система спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска заработала в Иране.

Ранее пользователь соцсети обратился к Маску с просьбой включить Starlink в Иране, чтобы "вбить последний гвоздь в гроб иранского режима". В ответ бизнесмен сообщил об активации системы.

"Лучевые сигналы включены"

– Макс

Ранее Израиль обратился к США с предложением поучаствовать в конфликте с Ираном. По данным источников в Белом доме, США не рассматривают участие в конфликте, однако могут давать негласное одобрение.