Трамп: США не имеют отношения к атаке Израиля на Иран, но…

Американский лидер заявил, что Штаты не имеют отношения к последней атаке Израиля на Иран. Он добавил, что США могли бы остановить конфликт, заключив сделку с Ираном и Израилем. Также Трамп предостерег Иран от нападения на США.

США не имеют отношения к атаке Израиля на Иран, но могут положить конфликту конец, заключив сделку с конфликтующими сторонами, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту"

– Трамп

Американский лидер также предостерег Тегеран от нападения на США, иначе на Иран обрушится вся мощь ВС США "в невиданном ранее масштабе", написал он в соцсети Truth Social.