В Кавказском заповеднике заработали главные летние туристические тропы

Кавказский заповедник открыл большинство своих самых популярных у туристов пеших туристических маршрутов – это прекрасная альтернатива пляжному отдыху, очень востребованная у активных путешественников.

Российским путешественникам, предпочитающих морским пляжам Краснодарского края активный отдых в пеших походах в горах, открылась большая часть летних туристических маршрутов – все они приведены в порядок после зимы, а та часть из них, где еще продолжается модернизация, откроются в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

Так, уже накануне, 11 июня, заработал маршрут № 30 со всеми вариантами его прохождения: он пролегает в четырех вариантах прохождения от КПП Лагонаки и Узуруп и кордона Бабук-Аул, сообщает официальный сайт заповедника.

Еще один увлекательный и познавательный маршрут, открывшийся в заказнике - маршрут №8: его особенность состоит в том, что путешественники на нем после лета сразу могут попасть в зиму – ведь перевал Аишха фактически находится в снежной зоне, и только сейчас он почти освободился от снега, что значительно упрощает прохождение его самого сложного и высотного участка.

Отправиться в поход в горы можно будет прямо с сочинской Красной Поляны – здесь уже открыты маршрут №13 "К Ачипсинским водопадам" и №8а "Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный".

А вот маршрут № 9, ведущий на озеро Кардывач, откроется после 16 июня – завершается его модернизация. Также пока неясна и дата открытия маршрута № 12 "Урочище Имеретинка" – здесь пока слишком много снега, который не позволят подготовить тропы и оборудовать стоянку.

В пресс-службе заповедника напомнили: для посещения любого маршрута обязательно нужно оформить пропуск, за этим строго следят государственные инспекторы и смотрители, которые встречают и провожают туристов на оборудованных стоянках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в горах Сочи пройдут модернизацию одни из самых востребованных среди туристов маршрутов, на которых появятся деревянные настилы, альпийские хижины и беседки для отдыха – это пешие маршруты на Бзерпинский карниз и на озеро Кардывач, расположенные в районе Красной Поляны.

Обновленная инфраструктура на маршрутах не только снизит антропогенную нагрузку на заповедник, но и сделает условия их посещения туристами более комфортными.