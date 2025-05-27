В России может заработать Национальная система туристских троп

В Государственную Думу РФ внесен проект закона о создании в стране единой Национальной системы туристских троп, которая позволит экономически эффективно развивать познавательный и экологический туризм.

В России на законодательном уровне могут создать Национальную систему туристских троп – проект такого закона, внесенного в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко, уже размещен в базе законопроектной деятельности палаты парламента РФ.

Новый закон в случае его принятия обеспечит правовое регулирование создания и управления туристскими тропами, которые будут объединены в единый реестр туристских троп и включены в Национальную систему туристских троп как государственного информационного ресурса, передает "Интерфакс".

"Туристская тропа – это туристский ресурс, предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного, конного (верхом) или иного немеханического способа передвижения, …обустроенный системой навигации и ориентирования, на отдельных частях или на всем протяжении которого могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения и сооружения"

- определение ресурса из проекта закона

В стране становятся все более популярными познавательный, экологический и пешеходный туризм, в том числе предполагающий перемещение туристов по туристским тропам, они существуют по всему миру и пользуются спросом у путешествующих, говорится в пояснительной записке.

В то же время, в России нет единой системы туристских троп и единого подхода к их созданию, обустройству и управлению, "что… не позволяет экономически эффективно развивать познавательный и экологический туризм", отмечают авторы проекта закона.

Изменения в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Земельный кодекс и Лесной кодекс РФ, предполагаемые проектом, позволят упорядочить и систематизировать эти виды туризма.