В Иране задержали танкер с контрабандными нефтепродуктами

Иранские полицейские сегодня задержали в Оманском море иностранный танкер, перевозивший контрабандное топливо – его экипаж арестован, в отношении контрабандистов возбуждено уголовное дело.

Иранскими правоохранителями в Оманском море сегодня был задержан иностранный танкер, перевозивший 2 млн литров контрабандного топлива, сообщил глава Управления юстиции иранской провинции Хормозган.

Под флагом какой страны шел танкер, не сообщается, также правоохранители в интересах следствия не информируют о том, какое именно топливо перевозилось на судне, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Весь экипаж танкера, состоящий из 17 человек, включая капитана, арестован и находится под стражей до завершения следственных мероприятий с целью соблюдения процессуальных норм, говорится в сообщении.

Прокуратура города Джаск (провинция Хормозган) уже возбудила уголовное дело по факту контрабанды горючего, идет судебное разбирательство.