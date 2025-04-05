Иран вышел в лидеры ОПЕК по наращиванию нефтедобычи

В минувшем 2024 году иранские нефтяники нарастили добычу "черного золота" на 13%, показав самый значительный рост нефтедобычи среди стран-членов Организации экспортеров нефти, говорится в отчете организации.

Несмотря на многочисленные санкции, иранские нефтедобывающие компании в минувшем 2024 году смогли нарастить нефтедобычу с 2,884 млн баррелей в сутки (б/с) в 2023 году сразу на 13%, до 3,257 млн б/с, говорится в ежегодном отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит и Иран.

Таким образом ИРИ показала самый значительный рост добычи среди всех 12 стран-участниц картеля. Даже США, которые оказались на 2-м месте, смогли нарастить нефтедобычу лишь на 2%, до 274 тыс б/с. Нигерия, которая вышла на третью строчку рейтинга, смогла нарастить добычу на 158 тыс б/с.

В целом мировая добыча "черного золота" упала на 767 тыс б/с баррелей, 572 тыс из сокращения нефтедобычи пришлись на страны-члены организации, говорится в отчете ОПЕК.