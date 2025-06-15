Турция оказалась под санкциями США за торговлю иранской нефтью

США ввели санкции против 22 компаний из Гонконга, ОАЭ и Турции – причиной рестрикций стала их помощь в продаже иранской нефти, средства от сделок по которой идут на финансирование КСИР.

Турция вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Гонконгом попала в санкционные списки США – американские власти внесли в них 22 компании, сообщило министерство финансов США.

Как полагают в ведомстве, все эти компании – участники "серых" схем по продаже иранской нефти, а доходы, полученные от таких сделок, уходят на финансирование "Аль-Кудс" - сил специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), самой влиятельной военной организации Ирана, внесенной Вашингтоном в список иностранных террористических организаций, говорится в сообщении.

"Иранский режим активно использует теневую банковскую систему, чтобы финансировать дестабилизирующие ядерные и баллистические программы, а не для нужд своего народа"

- министр финансов США Скотт Бессент

Иран использует подставные фирмы за своими пределами и офшорные счета, чтобы обходить американские санкции и переводить на них средства, вырученные от продажи нефти, пояснили в американском Минфине.