В Ингушетии произошли две крупные автоаварии

Минувшей ночью в Ингушетии буквально за полчаса на одном и том же участке федеральной трассы "Кавказ" произошли две крупных автоаварии: на ней столкнулись четыре автомобиля, а потом произошло ДТП с патрульными автомобилями.

Сегодня ранним утром на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли. Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются"

- МЧС Ингушетии

Пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа, добавили в МЧС, передает РИА Новости.

Буквально через полчаса на том же месте водитель другого автомобиля врезался в две патрульных машины полицейских, пострадали еще три человека, которых бригады скорой помощи также доставили в травматологию местной больницы.