ДТП в Дагестане: три человека погибли

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На трассе в Дагестане столкнулись Lexus и Lada Vesta. Жертвами и пострадавшими стали шесть человек.

Автомобильная авария с жертвами и пострадавшими произошла на 258 км трассы "Астрахань-Махачкала" в Тарумовском районе Дагестана. Три человека погибли, еще трое были госпитализированы. 

"По предварительной информации водитель Lexus выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Lada Vesta. В результате водитель автомашины Vesta и двое его пассажиров до прибытия кареты скорой помощи скончались на месте"

– пресс-служба МВД 

Три человека, которые находились в автомобиле Lexus, были доставлены в больницу Кизляра с травами. Обстоятельства аварии уточняются.

