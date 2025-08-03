Трое ранены при взрыве канистры с бензином в Дагестане

ЧП случилось с жителями Дагестана, которые переливали бензин из канистры, – огнеопасный объект взорвался у них в руках, несколько человек пострадали.

Взрыв прогремел в Дагестане, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Инцидент произошел на берегу Чиркейского водохранилища. Несколько человек переливали бензин из канистры. В какой-то момент прогремел взрыв.

В результате пострадали три человека. Состояние двоих мужчин оценивается как тяжелое, они получают необходимое лечение в ожоговом центре республиканской больницы в Махачкале. У третьего повреждения более легкие, он доставлен в больницу в Буйнакске.