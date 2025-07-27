В Турции прогремел взрыв на фабрике по производству закиси азота

Сегодня вечером на фабрике по производству анестезирующего газа - закиси азота в турецком Эргене прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли двое рабочих завода: 45-летний начальник смены и 25-летний электрик.

Мощный взрыв сегодня потряс окрестности города Эрген турецкой провинции Текирдаг – он прогремел в районе фабрики по производству анестезирующего газа (закиси азота), сообщает Acoksutv Haber.

К сожалению, не обошлось без жертв - погибли двое рабочих предприятия, начальник смены и молодой электрик. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, пожарные и медики, передает турецкое издание Cumhuriyet.

В результате чрезвычайного происшествия властям города пришлось эвакуировать весь персонал завода, в городе некоторое время царила паника.

Инцидентом уже занялась прокуратура – помимо спецслужб, на месте работают ее следователи.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.