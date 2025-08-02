Вестник Кавказа

В Ингушетии обрушился строящийся торговый центр

В Ингушетии обрушился строящийся торговый центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Магасе в процессе строительства произошло обрушение здания торгового комплекса.

В столице Ингушетии Магасе произошло обрушение здания коммерческого назначения, которое находится на стадии строительства. Пострадали три человека, один был госпитализирован, информирует ГУ МЧС. 

Сообщается, что инцидент произошел во время заливки колонн постройки. По факту обрушения здания начата проверка. 

"Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Один из них госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения. Двое после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение"

– СУСК РФ

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.