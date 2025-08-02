В Ингушетии обрушился строящийся торговый центр

В Магасе в процессе строительства произошло обрушение здания торгового комплекса.
В столице Ингушетии Магасе произошло обрушение здания коммерческого назначения, которое находится на стадии строительства. Пострадали три человека, один был госпитализирован, информирует ГУ МЧС.
Сообщается, что инцидент произошел во время заливки колонн постройки. По факту обрушения здания начата проверка.
"Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Один из них госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения. Двое после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение"
– СУСК РФ