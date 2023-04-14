РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Хасавюртовском районе Дагестана появятся 9 новых школ и детсад

В Хасавюртовском районе Дагестана появятся 9 новых школ и детсад
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
До конца следующего года в Хасавюртовском районе Дагестана возведут 9 школ и детсад. Строительство 5 объектов намерены завершить в течение этого года.

К 2025 году в рамках нацпроекта "Образование" в Хасавюртовском районе Дагестана намерены возвести 9 школ и один детский сад. Об этом сообщает Минстрой республики.

Там отметили, что суммарное количество ученических мест превысит 4,5 тыс.

До конца 2023 года завершится строительство 5 объектов

В течение этого года рассчитывают сдать в эксплуатацию 5 объектов. Одна из школ появится в селе Цияб-Ичичали и будет рассчитана на 392 места. На данный момент строительство объекта выполнено на 30%.

Также уже приступили к возведению школы на 604 места в Сивухе.

В Дагестане до конца года достроят шесть школ 

В Дагестане до конца года достроят шесть школ 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
600 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version