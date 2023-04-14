В Хасавюртовском районе Дагестана появятся 9 новых школ и детсад

До конца следующего года в Хасавюртовском районе Дагестана возведут 9 школ и детсад. Строительство 5 объектов намерены завершить в течение этого года.
К 2025 году в рамках нацпроекта "Образование" в Хасавюртовском районе Дагестана намерены возвести 9 школ и один детский сад. Об этом сообщает Минстрой республики.
Там отметили, что суммарное количество ученических мест превысит 4,5 тыс.
До конца 2023 года завершится строительство 5 объектов
В течение этого года рассчитывают сдать в эксплуатацию 5 объектов. Одна из школ появится в селе Цияб-Ичичали и будет рассчитана на 392 места. На данный момент строительство объекта выполнено на 30%.
Также уже приступили к возведению школы на 604 места в Сивухе.