В Хасавюртовском районе Дагестана появятся 9 новых школ и детсад

Опубликовано: 12:17, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До конца следующего года в Хасавюртовском районе Дагестана возведут 9 школ и детсад. Строительство 5 объектов намерены завершить в течение этого года.

К 2025 году в рамках нацпроекта "Образование" в Хасавюртовском районе Дагестана намерены возвести 9 школ и один детский сад. Об этом сообщает Минстрой республики.

Там отметили, что суммарное количество ученических мест превысит 4,5 тыс.

До конца 2023 года завершится строительство 5 объектов

В течение этого года рассчитывают сдать в эксплуатацию 5 объектов. Одна из школ появится в селе Цияб-Ичичали и будет рассчитана на 392 места. На данный момент строительство объекта выполнено на 30%.

Также уже приступили к возведению школы на 604 места в Сивухе.