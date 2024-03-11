Вестник Кавказа

В Ханкенди найден склад армянского оружия

В Ханкенди найден склад армянского оружия
© Фото: АЗЕРТАДЖ
На территории населенного пункта Ханкенди сотрудниками оперативных служб было обнаружено большое количество автоматов и гранат, которые принадлежали ВС Армении.

Сотрудники полиции продолжают розыскные действия по поиску оружия и боеприпасов на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

По данным министерства внутренних дел Азербайджанской Республики на территории Ханкенди было обнаружено масштабное количество оружия, которое ранее было в собственности у военных группировок Армении.

Отмечается, что были найдены семь автоматов, два десятка ручных гранат, несколько сотен патронов различного калибра, а также несколько запалов для ручных гранат.

Правоохранительные органы изъяли все найденное оружие.

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