В Ханкенди найден склад армянского оружия

На территории населенного пункта Ханкенди сотрудниками оперативных служб было обнаружено большое количество автоматов и гранат, которые принадлежали ВС Армении.

Сотрудники полиции продолжают розыскные действия по поиску оружия и боеприпасов на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

По данным министерства внутренних дел Азербайджанской Республики на территории Ханкенди было обнаружено масштабное количество оружия, которое ранее было в собственности у военных группировок Армении.

Отмечается, что были найдены семь автоматов, два десятка ручных гранат, несколько сотен патронов различного калибра, а также несколько запалов для ручных гранат.

Правоохранительные органы изъяли все найденное оружие.